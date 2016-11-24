Озвучена причина крушения модуля Schiaparelli на Марсе

Фото: ESA Credit: Zuma/TASS

Посадочный модуль Schiaparelli разбился на Марсе из-за сбоя в работе инерциального измерительного блока, сообщает "Лента.ру".

Сбой произошел при входе модуля в атмосферу красной планеты. Из-за этого система управления получила неверные данные и, вследствие, неправильно вычислила высоту, которая оказалась ниже уровня поверхности.

Это и привело к преждевременному раскрытию парашюта и срабатыванию тормозных двигателей, а затем к активации на высоте 3,7 километра системы посадки, которая должна была сработать только после того, как модуль сел бы на Марс.

Как отмечается в сообщении, эти данные предварительные, а полная картина будет представлена в начале 2017 года.