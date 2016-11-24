Озвучена причина крушения модуля Schiaparelli на Марсе

Фото: ESA Credit: Zuma/TASS
Посадочный модуль Schiaparelli разбился на Марсе из-за сбоя в работе инерциального измерительного блока, сообщает "Лента.ру".
Сбой произошел при входе модуля в атмосферу красной планеты. Из-за этого система управления получила неверные данные и, вследствие, неправильно вычислила высоту, которая оказалась ниже уровня поверхности.
Это и привело к преждевременному раскрытию парашюта и срабатыванию тормозных двигателей, а затем к активации на высоте 3,7 километра системы посадки, которая должна была сработать только после того, как модуль сел бы на Марс.
Как отмечается в сообщении, эти данные предварительные, а полная картина будет представлена в начале 2017 года.
"Скиапарелли" стал падать с высоты двух-четырех километров от поверхности Марса и на скорости более 300 километров в час разбился о поверхность планеты.
Аппарат должен был приземлиться на плато Меридиана. Его главной задачей было отработать технологию для контролируемого спуска и посадки на Марс перед отправкой на планету второй части миссии с посадочной платформой и марсоходом.