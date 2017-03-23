Правительство утвердило Валерия Козлова и. о. главы РАН

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Валерий Козлов назначен исполняющим обязанности главы РАН по распоряжению правительства. Об этом сообщается на официальном портале Белого дома.

Ранее Козлов занимал должность вице-президента Российской академии наук.

На общем собрании членов РАН 20 марта выборы президента РАН не состоялись, поскольку все кандидаты сняли свои кандидатуры. Общим собранием членов РАН было решено перенести выборы на ноябрь 2017 года.

Президент РАН Владимир Фортов был освобожден от должности 23 марта по собственной просьбе.