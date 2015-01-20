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Наука

20 января 2015, 21:23

Сделана самая большая в истории фотография Туманности Андромеды

наука фотографии Туманность Андромеды

Фото: spacetelescope.org

Американские ученые получили самую большую и отчетливую из всех существующих фотографию галактики Андромеда. Изображение получено с космического телескопа Хаббл, сообщает Spacetelescope.

Это самая большая из фотографий, когда-либо сделанная этим телескопом. На ней насчитывается около 100 миллионов звезд. Рассмотреть ее в деталях можно здесь.

Отметим, что космический телескоп Хаббл - это автоматическая обсерватория, которая располагается на орбите вокруг Земли. Телескоп вывели на орбиту в 1990 году.

Благодаря тому, что обсерватория располагается непосредственно в космосе, она может регистрировать электромагнитное излучение в диапазонах, в которых земная атмосфера непрозрачна. В частности, в инфракрасном диапазоне.

За время работы телескопа он передал на Землю множество уникальных снимков, которые позволили ученым понять природу квазаров, белых карликов и ядер активных галактик.

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