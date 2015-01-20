Сделана самая большая в истории фотография Туманности Андромеды

Фото: spacetelescope.org
Американские ученые получили самую большую и отчетливую из всех существующих фотографию галактики Андромеда. Изображение получено с космического телескопа Хаббл, сообщает Spacetelescope.
Это самая большая из фотографий, когда-либо сделанная этим телескопом. На ней насчитывается около 100 миллионов звезд. Рассмотреть ее в деталях можно здесь.
Отметим, что космический телескоп Хаббл - это автоматическая обсерватория, которая располагается на орбите вокруг Земли. Телескоп вывели на орбиту в 1990 году.
Благодаря тому, что обсерватория располагается непосредственно в космосе, она может регистрировать электромагнитное излучение в диапазонах, в которых земная атмосфера непрозрачна. В частности, в инфракрасном диапазоне.
За время работы телескопа он передал на Землю множество уникальных снимков, которые позволили ученым понять природу квазаров, белых карликов и ядер активных галактик.