Диету долголетия для пожилых людей разработали канадские ученые

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Специалисты из Исследовательского института Ротмана и Университета Торонто разработали специальную диету, которая позволит поддерживать здоровье мозга у людей старше 50 лет. Об этом сообщается на сайте Центра по уходу за пожилыми людьми Бэйкрест.

Ученые рекомендуют пожилым людям есть побольше ягод и овощей из семейства крестоцветных, например, цветную, брюссельскую и кочанную капусту. Также специалисты советуют несколько раз в неделю употреблять рыбу, бобы, орехи и оливковое масло.

Однако главный совет канадских ученых заключается в том, чтобы соблюдать баланс в питании, а не надеяться на какой-то "суперпродукт".

В исследовании отмечается, что такая диета может сократить риск болезни Альцгеймера примерно на 30 процентов и значительно замедлить другие нарушения работы мозга, проявляющиеся с возрастом.