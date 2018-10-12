Мослекторий покажет, что скрывают два метра нитей ДНК

Фото: из личного архива Кирилла Половникова/

12 ноября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет новая лекция проекта "Мослекторий" по теме – "ДНК с точки зрения физиков: как не запутаться в многометровых нитях информации".

В нашем теле триллионы клеток, а в ядре каждой из них содержится по два метра нитей ДНК. Они многократно свернуты и настолько хорошо упакованы, что эту структуру можно разглядеть только под микроскопом. На что же похожа такая упаковка? Какой гаджет помогает "общаться" самым удаленным участкам ДНК? Каков на самом деле предел человеческой жизни?

Об этом расскажет Кирилл Половников, аспирант физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и Сколковского института науки и технологий.

Смотрите 12 ноября в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.