С помощью нового телескопа американцы обнаружили 7 карликовых галактик

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С помощью нового вида телескопа астрономы из Йельского университета обнаружили семь карликовых галактик, сообщается на сайте университета. Ученые предполагают, что найденные системы звездных скоплений вращаются вокруг крупной спиральной галактики M101 в созвездии Большая Медведица.

Для своих наблюдений астрономы применяли аппараты Dragonfly Telephoto Array, которые используют восемь объективов со специальным покрытием, подавляющим рассеяние света. Конструкция линз телескопа напоминает глаза насекомого. Такой аппарат позволяет увидеть неяркие объекты, свет от которых рассеивается в космосе.

"Эти линзы похожи на те, что обычно используют на спортивных мероприятиях, таких как чемпионат мира. Однако мы решили поднять их вверх", - рассказал один из исследователей Йельского университета Питер ван Доккум.

Как считают ученые, обнаруженные галактики смогут пролить свет на то, что на данный момент известно о темной материи и эволюции галактик, а также свидетельствовать об открытии нового класса объектов во Вселенной. Кроме того, исследователи отметили, что таких галактик — спутников более крупных структур, во Вселенной может быть достаточно много.