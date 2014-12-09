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Наука

09 декабря 2014, 14:05

Политехнический музей откроет Научное кафе

наука Политехнический музей кафе ученые свежий воздух смотреть онлайн на m24.ru

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В рамках четвертого Московского урбанистического форума 13 декабря Политехнический музей презентует свой новый проект – Научное кафе. Ученые физики, биологи, психологи, социологи и обычные москвичи будут обсуждать волнующие их вопросы за чашкой кофе.

"В Научном кафе будет постоянно дежурить ведущий — стендап-комик, который постарается наладить общение мира людей с миром науки и сформулировать вопросы таким образом, чтобы ответы звучали просто и понятно даже для неподготовленного слушателя", - сообщили организаторы проекта.

Что будет в Научном кафе

Кто: биоинформатик Артутр Залевский

О чем: расскажет о том, как размер вирусных частиц влияет на распространение заболеваний в закрытых помещениях

Когда: 15.00 – 16.00


Кто: сооснователь компании Habidatum Екатерина Серова

О чем: расскажет о том, какие данные нужны специалистам по городскому планированию

Когда: 15.30 – 16.00

Кто: художник и биолог Александра Грозная

О чем: мастер-класс "Стань художником за час"; о том, как научиться рисовать с помощью аппарата NeoLucida

Когда: 16.00 – 17.00

Кто: энтомолог и научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Анатолий Крупицкий

О чем: о видимых и невидимых насекомых, живущих в наших квартирах

Когда: 17.00 – 17.30

Кто: психолог Александр Рикель

О чем: расскажет о том, почему в Москве все хмурые и злые

Когда: 17.00 – 17.30


Кто: молодые ученые – победители отборочных туров Научных боев сезона 2014 года

Что: Научные бои Политехнического музея за звание "Человек наук"

Когда: 19.00 – 21.00

Мероприятия пройдут в ЦВЗ "Манеж". Участие бесплатное.

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