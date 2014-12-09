Политехнический музей откроет Научное кафе

Фото: ТАСС/Александра Мудрац
В рамках четвертого Московского урбанистического форума 13 декабря Политехнический музей презентует свой новый проект – Научное кафе. Ученые физики, биологи, психологи, социологи и обычные москвичи будут обсуждать волнующие их вопросы за чашкой кофе.
"В Научном кафе будет постоянно дежурить ведущий — стендап-комик, который постарается наладить общение мира людей с миром науки и сформулировать вопросы таким образом, чтобы ответы звучали просто и понятно даже для неподготовленного слушателя", - сообщили организаторы проекта.
Что будет в Научном кафе
О чем: расскажет о том, как размер вирусных частиц влияет на распространение заболеваний в закрытых помещениях
Когда: 15.00 – 16.00
Кто: сооснователь компании Habidatum Екатерина Серова
О чем: расскажет о том, какие данные нужны специалистам по городскому планированию
Когда: 15.30 – 16.00
О чем: мастер-класс "Стань художником за час"; о том, как научиться рисовать с помощью аппарата NeoLucida
Когда: 16.00 – 17.00
Кто: энтомолог и научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Анатолий Крупицкий
О чем: о видимых и невидимых насекомых, живущих в наших квартирах
Когда: 17.00 – 17.30
О чем: расскажет о том, почему в Москве все хмурые и злые
Когда: 17.00 – 17.30
Кто: молодые ученые – победители отборочных туров Научных боев сезона 2014 года
Что: Научные бои Политехнического музея за звание "Человек наук"
Когда: 19.00 – 21.00
Мероприятия пройдут в ЦВЗ "Манеж". Участие бесплатное.
Сайты по теме