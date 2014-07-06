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Наука

06 июля 2014, 00:05

В парке Горького началась транспортировка макета шаттла "Буран"

наука туризм Петр Бирюков ВДНХ Буран транспортировка ЦПКиО имени Горького

Фото: ИТАР-ТАСС

Началась транспортировка макета орбитального космического корабля "Буран" из парка Горького на ВДНХ. Организованная колонна с "Бураном" двинулась к выезду из Парка Горького. Транспортировкой распоряжается первый заместитель мэра Петр Бирюков, сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что транспортировка макета орбитального корабля пройдет по маршруту: Парк Горького – Ленинский проспект – ул. Большая Якиманка – ул. Большая Полянка – ул. Серафимовича – Большой Каменный мост – ул. Моховая – ул. Охотный ряд – Театральный проезд – Лубянская площадь – ул. Большая Лубянка – ул. Сретенка – пересечение Садового кольца с проспектом Мира – Трифоновская ул. – ул. Советской Армии – пересечение ТТК с ул. Шереметьевская – Звездный бульвар – Останкинский проезд – ВДНХ.

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По словам Бирюкова, на ВДНХ макет космического корабля будут собирать в течение двух недель. Он отметил, что для посетителей "Буран" откроют 1 августа 2014 года к юбилею Выставки достижений народного хозяйства.

Ранее сообщалось, что в связи транспортировкой "Бурана" в ночь на 6 июля в Москве будет ограничено движение транспорта. Для перевозки будет задействовано 83 единицы техники.

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