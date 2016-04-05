Место стоянки Ганнибала раскрыл конский навоз

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Ученые нашли место, где пролегал маршрут войск карфагенского полководца Ганнибала через Альпы, сообщается в журнале Archaeometry.

В 218 году до нашей эры Ганнибал, двигаясь из Испании, сумел перейти через Альпы с 30-тысячной армией, 15 тысячами коней и мулов и 37 боевыми слонами, выйдя на Апеннинский полуостров. Маневр оказался неожиданным для Рима и стал одним из самых знаменитых в истории, однако маршрут, которым двигался Ганнибал, остается загадкой.

Недавно большая группа ученых из США, Канады, Великобритании, Франции и других стран Европы выяснили, что полководец мог выбрать южный маршрут, поскольку на нем легче прокормить животных, а армия может не опасаться нападений галльских племен.

В частности, там нашли "массовые животные отложения", причем радиоуглеродное датирование позволило отнести их к 220 году до нашей эры – как раз в момент операции Ганнибала. В найденном материале обнаружили пыльцу осоковых растений, которыми могли питаться травоядные животные.

Ученые считают, что такие следы не могли оставить случайные группы или пастушеские стада: дорога неудобна для переходов.

Для окончательной уверенности потребуются археологические работы у водоема: если тут действительно останавливалась на отдых армия, то можно рассчитывать на пряжки, заколки, монеты и оружие.