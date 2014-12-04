Дискуссия онлайн: синтез науки, технологий и искусства

Фото: m24.ru/Александр Авилов
В рамках "Polytech.Science.Art Week" в музее "Гараж" в субботу пройдет открытая панельная дискуссия. Программа посвящена междисциплинарному сотрудничеству художников, ученых и технологических специалистов. Участники из России, Австрии и США поговорят на тему "Триалог: Наука.Искусство.Технологии", модерирует куратор фестиваля Наталья Фукс.
Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 16.00.
- Когда: 6 декабря
- Кто: модератор - Наталья Фукс
- Что: обсуждение взаимоотношений науки, искусства и технологий
- Кому смотреть: следящим за трендами