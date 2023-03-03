Расчет по порядку. Сколько всего млекопитающих живут на Земле

Группа биологов из израильского Института Вейцмана опубликовала результаты своего исследования, в котором ученые подсчитали биомассу всех живущих сегодня на Земле млекопитающих. Полученные данные сильно отличаются от бытующих представлений. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: AP Photo/Maxi Jonas

Назвать самое тяжелое млекопитающее на планете может даже школьник – это синий кит, масса которого может достигать 150 тонн. Вне водной среды такие показатели невозможны, поэтому сухопутный рекордсмен – саванный слон – весит "всего" 12 тонн.

Здесь у среднестатистического человека познания в этой области заканчиваются. Остаются лишь самые общие представления: есть гигантский дикий мир, в котором живет огромное количество зверей. Еще существует относительно небольшое число человеческих особей, а также домашние животные, которых примерно столько же, сколько людей. Недавно выяснилось, что все это совершенно не так.

Израильские ученые решили подсчитать биомассу всех млекопитающих (включая человека), обитающих на планете Земля. Для этого они собрали огромное количество исследований о поголовье и средней массе самых разных видов – морских и сухопутных, диких и домашних – и произвели расчеты с помощью самообучающейся нейросети. Результаты, разумеется, получились приблизительными, но они все равно иллюстрируют реальное распределение биомассы. И главное – цифры получились очень неожиданными.

Самое удивительное заключается в том, что диких млекопитающих на планете шокирующе мало – их общая масса составляет всего 22 миллиона тонн. Для сравнения: одних только муравьев, по некоторым оценкам, на Земле обитает 80 миллионов тонн. Биомасса морских млекопитающих больше, чем сухопутных, – примерно 39 миллионов тонн. И больше половины от этого показателя ожидаемо приходится на китов.



С наземным распределением все не так очевидно: самую большую долю биомассы здесь занимают вовсе не слоны, а… белохвостые олени – за ними 49%. На втором месте – грызуны, их 16%. А массовая доля слонов составляет всего 8%.

Теперь обратимся к человечеству. Выяснилось, что наша биомасса составляет 390 миллионов тонн – почти в 18 раз больше по сравнению с дикими млекопитающими. А ведь люди еще и приручают животных: и сельскохозяйственных, и домашних, и синантропов, живущих с человеком без его желания (мыши, крысы, еноты и так далее). Так вот, биомасса всех этих видов в сумме составляет впечатляющие 630 миллионов тонн!

При этом 420 миллионов тонн из них – это одни только коровы. Биомасса домашних собак приблизительно равна массе всех диких животных – 20 миллионов тонн. Домашние кошки потянули на 2 миллиона тонн – вдвое больше, чем у африканского саванного слона, и в четыре, чем у лосей во всех лесах планеты. А домашних свиней, выращиваемых на фермах, на Земле 40 миллионов тонн. И это почти в два раза больше, чем всех наземных диких млекопитающих.



На фоне этих цифр становится понятно, почему человечеству (составляющему почти треть от общего количества живых существ) необходимо заботиться о естественной природе – биомасса диких видов до обидного мала. Также проясняется беспокойство экологов о метане, выделяющемся в процессе пищеварения у жвачных животных. Впечатляющие 420 миллионов тонн коров, похоже, действительно могут оказывать существенное влияние на концентрацию парниковых газов в атмосфере.

Вызывает беспокойство судьба слонов. Их биомасса всего на 1% больше, чем у не самых распространенных в природе сумчатых видов. Если и дальше так пойдет, наши хоботные гиганты могут разделить участь мамонтов. Правда, говорят, что люди не виноваты в их вымирании.

Хотя…

