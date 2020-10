Ученые впервые обнаружили рисунок неандертальца

Фото: Stewart Finlayson/nationalpictures.co.uk

Ученые обнаружили в пещере Горхэма в Гибралтаре наскальный узор. Исследователи определили, что он принадлежит руке неандертальца, говорится в работе, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academies of Sciences.

С помощью химического анализа исследователи выяснили, что рисунок был сделан порядка 39 тысяч лет назад. Это самое первое свидетельство того, что неандертальцы были способны к созданию абстрактных изображений. Рисунок площадью триста квадратных сантиметров был вырезан на поверхности естественной платформы, которая возвышается над уровнем пола на 40 сантиметров. Он состоит из восьми крест-накрест расположенных борозд.

Ученые утверждают, что этот узор получился неслучайно. "Эксперименты, проведенные с аналогичными камнями, показали, что рисунки не могли быть сделаны животными или появиться при разделке кожи, мяса или меха. Для создания рисунка человеку требовалось провести острым каменным орудием по доломиту около двухсот-трехсот раз, при этом потратив на это минимум час", - заявил автор открытия из Музея Гибралтара Клайв Финлайсон.