Российские инженеры создали прибор, позволяющий видеть людей под завалами

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Конструкторское бюро опытных работ выпустило новую модификацию многофункционального прибора "Пикор", сообщает МИА "Россия сегодня". Аппарат позволяет находить людей под завалами на глубине нескольких метров, а также устанавливать точное количество пострадавших, "смотря сквозь стены".

Мобильный радиолокационный комплекс "Пикор-Био" использует сверхкороткие импульсы радиоволн, которые проникают сквозь стены и перекрытия из стандартных стройматериалов: кирпич, блоки, бетон, железобетон, деревянные балки, штукатурка, мебель, стекло.

Устройство уже успешно прошло испытания при участии МЧС и даже привлекло внимание зарубежных специалистов. Так в данный момент его тестируют индийские горные спасатели.

С помощью этого устройства можно видеть сквозь стены: количество людей в комнате, определять расстояние до них, фиксировать, движутся они или неподвижны. "Пикор-Био" способен наблюдать через кирпичную стену толщиной 40 сантиметров неподвижный объект на расстоянии 2,5 метров, сквозь 90-сантиметровый слой песка - на полтора метра, а под снегом он регистрирует дыхание человека на глубине 2 метров.

С помощью "Пикора" можно даже увидеть в завале бьющееся сердце и движение диафрагмы человека. Прибор очень компактен: его размер составляет 41 на 27 сантиметров, вес - 1,8 килограмма.

Кроме того, горноспасатели МЧС России уже получили в опытную эксплуатацию уникальные портативные устройства связи, позволяющие осуществлять прием и передачу экстренной информации в шахтах и рудниках на удалении свыше 6 километров.