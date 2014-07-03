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03 июля 2014, 14:05

Численность населения в столице растет на западе и юго-востоке

население Запад НИиПИ Генплана Москвы численность Александр Колонтай Михаил Крестмейн рост населения Юго-Восток

Фото: m24.ru

Численность населения в столице растет преимущественно на западе и юго-востоке. В то же время количество жителей уменьшается на севере и северо-востоке Москвы. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель гендиректора Научно-исследовательского и проектного института Генплана Москвы Александр Колонтай.

По его словам, это связано со строительством нового жилья. В то же время, по прогнозу на 2035 год, в Москве будет жить 13-15 миллионов людей, а во всей городской агломерации - 22-26 миллионов.

Как рассказал главный инженер НИиПИ Генплана Михаил Крестмейн, уже сейчас более половины жителей города и почти все жители области тратят больше часа на то, чтобы добраться в центр столицы. Причиной является низкая плотность улично-дорожной сети, которая в Москве в 1,8 раза ниже нормативных требований и в несколько раз ниже, чем в других развитых мегаполисах мира.

К 2035 году население Москвы увеличится в два раза

Кроме того, Крестмейн отметил, что на востоке Москвы для увеличения средней скорости движения необходимо строить дороги поперечных направлений.

"Восточная часть города от Алтуфьевского шоссе до Варшавского шоссе характеризуется несбалансированностью улично-дорожной сети в части развития радиальных и поперечных направлений в результате чего дальность 45-минутной поездки на автомобиле в этих районах не превышает 15-18 километров", - сказал он.

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По его словам, равномерное развитие радиальных и поперечных направлений улично-дорожной сети даже в условиях перегрузки участков магистралей и транспортных узлов создадут альтернативные маршруты, которые позволят за 45 минут преодолевать расстояние в 20 километров.

Он напомнил, что на сегодняшний день плотность улично-дорожной сети в Москве в 1,8 раза ниже нормативных требований и в несколько раз ниже, чем в других развитых мегаполисах мира.

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