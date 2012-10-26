Жители жалуются на стихийные рынки у метро "Университет"

Фото: Читатели M24.RU

Жители районов Гагаринский и Раменки жалуются на стихийные рынки рядом с метро "Университет" на юго-западе Москвы.

По их словам, торговля у метро идет уже много лет несмотря на постоянные рейды, которые проводят сотрудники управ вместе с полицией.

