12 сентября 2013, 09:50

Безопасность

Нарушение правил торговли пресечено на ж/д станции Лосиноостровская

Фото: ИТАР-ТАСС

Несанкционированная торговля пресечена на привокзальной площади железнодорожной станции Лосиноостровская. Правоохранители также проверили весь обслуживающий персонал торговых точек на предмет незаконной трудовой миграции.

В результате профилактического мероприятия удалось выявить более 50 фактов нарушений миграционного законодательства со стороны работников торговли и 10 фактов нарушений ими правил торговли, сообщили в МВД РФ.

Нарушителей привлекут к административной ответственности.

нарушения трудовые мигранты незаконная торговля торговые точки железнодорожные станции

