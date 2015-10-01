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01 октября 2015, 14:18

Происшествия

Одно из ведущих издательств оштрафовали на миллион рублей из-за рекламы

Фото: m24/Евгения Смолянская

Московское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало издательство "Аксель Шпрингер Раша" на миллион рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве поясняют, что нарушения рекламного законодательства выявлены в журналах FORBES Woman, OK!, GEO и GALA Биография.

Так, в журналах FORBES Woman и OK! была обнаружена реклама, которая не сопровождалась пометками "на правах рекламы" или "реклама".

В журнале GALA Биография размещалась реклама телеканалов без указания возрастной категории, отметили в ФАС.

Кроме того, без такого указания была опубликована реклама электронного СМИ в журнале OK!. Также отсутствовали необходимые пометки о рекламе.

В июне 2015 года Московское управление ФАС назначила издательству "Аксель Шпрингер Раша" первый штраф в 100 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе.

В двух выпусках журнала GEO не указывалась возрастная категория в рекламе, подлежащей возрастной классификации. Также отсутствовали пометки о рекламе.

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