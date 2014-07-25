Три жителя области спрятали 3,2 кг героина в столичном бизнес-центре

Арестованы трое жителей Подмосковья, спрятавших сверток с героином в столичном бизнес-центре, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как отмечают в полиции, наркотики подозреваемые приобрели в период с 11 по 18 июля. Сверток с героиносодержащим веществом они поместили в тайнике в одном из бизнес-центров столицы. Общая масса наркотика превысила 3,2 кг.

22 июля их задержали. Возбуждено дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Тверской суд Москвы вынес решение заключить правонарушителей под арест.