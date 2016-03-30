Что может грозить за неуплату налога

Россиянам рассказали о нюансах системы налогообложения

Многие граждане сталкиваются с проблемами, связанными с неуплатой долгов. Что может грозить таким должникам, и как разобраться в сложной налоговой системе, в эфире радиостанции "Москва FM" ответила юрист компании "Деловой фарватер" Марина Емельянцева.

"Платить законно установленные налоги – это обязанность, которая закреплена Конституцией. Она распространяется и на физических и на юридических лиц. Транспортный налог записан в Налоговом кодексе и существует уже достаточно много лет. Поэтому все те, кто имеет в своей собственности автомобили, обязаны его платить. Налоги не сгорают также как автомобильные штрафы, и срока давности у них тоже нет", – объяснила Емельянцева.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/184]Как оплатить налог при продаже автомобиля[/URLEXTERNAL]

По словам эксперта, существуют ситуации, когда налог невозможно взыскать. В таких случаях, он списывается. Такое может случиться из-за путаницы в документах, например, налог приходит на давно уже проданный автомобиль или уже умершему владельцу. Но это скорее исключение, чем правило.

"Оплата налогов, повторюсь, является обязанностью каждого гражданина России. Если вам не пришла платежка, это вас от ответственности за неуплату налога не избавляет. В таком случае, вы должны самостоятельно уведомить налоговую об имуществе, которое подлежит налогообложению. Если вы этого не сделаете вам грозит отдельный штраф, пени, а также доначисление налога", – добавила Емельянцева.

Как отметила юрист, срок оплаты транспортного налога перенесен на 1 декабря. До этой даты граждане могут оплачивать пошлину любыми суммами. Это не обязательно должен быть единоразовый платеж. Если часть платежа пройдет позже 1 декабря, пени будут начислены именно на эту сумму.

"Сейчас даже банки при принятии решения о выдаче кредита интересуются, насколько своевременно человек платит налоги, вносит квартплату и так далее", – подчеркнула эксперт.

Как москвичам можно узнать о всех неоплаченных налогах

Ранее m24.ru сообщало, что не работающих граждан, которые тратят в год больше миллиона рублей, предлагается наказывать исправительными работами.

В некоторых регионах бюджет недополучает по несколько миллиардов. Сейчас, согласно Уголовному кодексу, уклонение от уплаты налогов с организации наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за три года. Однако ему может грозить и лишение свободы на срок до двух лет.

Если же преступление совершено группой лиц или в особо крупном размере, то виновных ждет лишение свободы до 6 лет.

Согласно законопроекту, безработным россиянам, которые совершают дорогие покупки, будут назначать исправительные работы на срок от 3 месяцев до 3 лет. Следить за расходами будут налоговые органы.