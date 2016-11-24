Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

24 ноября 2016, 09:11

Минтруд приостановил пенсионную реформу

налоги законы Пенсионный фонд реформа финансы общество социальная сфера

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Министерство труда заморозило пенсионную реформу, проект которой подготовили Центробанк и Минфин, сообщает газета "Известия".

Минтруд отрицательно отозвался о предложении создать систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), согласно которой граждане по умолчанию должны будут отчислять от одного до шести процентов зарплаты в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Негативный отзыв, подготовленный ведомством, связан, прежде всего, с тем, что невозможно гарантировать доходность пенсионных накоплений. Также Минтруд не устраивает, что предлагаемая экономическим блоком система не носит добровольный характер.

Работодатели в настоящее время отчисляют 22 процента сверх зарплаты каждого работника в Пенсионный фонд в качестве страховых взносов. До моратория на перевод накоплений, решение о котором правительство принимает последние три года, из них 6 процентов направлялись в НПФ. По замыслу инициаторов реформы, ИПК должен заменить обязательную накопительную часть пенсии, которая теряет свой смысл из-за мораториев.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать