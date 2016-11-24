Минтруд приостановил пенсионную реформу

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Министерство труда заморозило пенсионную реформу, проект которой подготовили Центробанк и Минфин, сообщает газета "Известия".

Минтруд отрицательно отозвался о предложении создать систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), согласно которой граждане по умолчанию должны будут отчислять от одного до шести процентов зарплаты в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Негативный отзыв, подготовленный ведомством, связан, прежде всего, с тем, что невозможно гарантировать доходность пенсионных накоплений. Также Минтруд не устраивает, что предлагаемая экономическим блоком система не носит добровольный характер.