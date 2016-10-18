Налоговые льготы для IT-компаний могут продлить до 2023 года

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Налоговые льготы для IT-компаний в России могут продлить до конца 2023 года. Об этом заявил президент Владимир Путин на съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"Правительство изучает возможность продления этих льгот до конца 2023 года. Надеюсь, что в ближайшее время мы внесем соответствующие изменения в налоговый кодекс", – передает его слова Агентство "Москва".

По словам президента, эту льготу можно распространить и на те компании, которые оказывают услуги по продвижению продукта.

В столице развитием инновационных технологий занимаются в том числе работники технопарков. Статус технополиса и технопарка есть у 20 специализированных территорий. Он позволяет получать субсидии и налоговые льготы, которые предусмотрены московским законодательством. Льготы положены как управляющим организациям, так и резидентам технопарков. При этом организация обязана отчитываться о выполнении бизнес-плана, развитии технологии, запуске новых производств и создании рабочих мест.

