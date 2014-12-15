В столице может появиться рабочая группа по торговому сбору

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Общественная палата Москвы и Московская торгово-промышленная палата могут создать рабочую группу по обсуждению торговых сборов в столице. Об этом сообщила председатель комиссии по развитию предпринимательства ОП столицы Татьяна Михайлова, передает Агентство "Москва".
Ранее комиссия Мосгордумы по экономической политике и финансам поддержала законопроект о торговом сборе в столице.
Торговый сбор представляет собой обязательный фиксированный платеж, который уплачивают предприниматели, занимающиеся торговлей.
Законопроект "О торговом сборе" предполагает, что ставки для торговых объектов площадью до 50 квадратных метров будут установлены в размере, эквивалентном стоимости патента в городе Москве по соответствующему виду деятельности. При этом будет учитываться дифференциация стоимости патентов по районам столицы.
Для торговых объектов, чья площадь превышает 50 квадратных метров ставка сбора устанавливается в размере, эквивалентном стоимости патента в Москве по соответствующему виду деятельности за первые 50 квадратных метров, и по 50 рублей в квартал за каждый дополнительный квадратный метр. Для организаций, управляющих розничными рынками, сборы предполагается установить на уровне 50 рублей в квартал за 1 квадратный метр площади розничного рынка.
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Предлагается также установить льготы по сбору для торговли с помощью вендинговых автоматов, торговли на ярмарках выходного дня и региональных ярмарках.
Кроме того, по словам руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Максима Решетникова, ставки торгового сбора могут быть снижены для киосков печати.
"У нас сейчас по печати будут определенные изменения. Давайте мы при расчете экономической модели посмотрим и учтем платежи в арендной плате или в том случае, если будут какие-то вопросы, выйдем с предложением и снизим эту ставку", - сказал он.
Ранее Сергей Собянин отметил, что торговый сбор в десяит раз меньше текущего уровня налоговой нагрузки. "То, что мы видели у добросовестных предприятий, которые нормально платят, вот это вот одна десятая этого уровня", - подчеркнул он.
ТОРГОВЫЙ СБОР
Положение о торговом сборе было внесено в налоговый кодекс РФ 29 ноября 2014 года.Торговый сбор относится к местным налогам и сборам, и представляет собой фиксированный платеж, уплачиваемый предпринимателями в сфере торговли.
От уплаты сбора освобождены ИП, применяющие патентную систему налогообложения. Кроме того, торговый сбор не обязаны вносить бизнесмены, выплачивающие единый сельскохозяйственный налог.
Налоговый сбор обязаны платить предприниматели:
- торгующие в стационарных помещениях, не имеющих торговых залов (кроме автозаправок);
- торгующие на нестационарных объектах (палатки, лотки, машины);
- торгующие в стационарных помещениях, имеющих торговые залы;
- торгующие путем отпуска товаров со склада;
- организующие работу розничных рынков.
Размер торгового сбора зависит от площади торгового помещения. Однако ставка сбора ограничена Налоговым кодексом Российской Федерации. Торговый сбор может быть введен в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе не ранее 1 июля 2015 года. В иных муниципальных образованиях торговый сбор может быть введен только после принятия соответствующего федерального закона.