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Экономика и предпринимательство

12 декабря 2014, 18:38

Максим Решетников поддержал идею "надзорных каникул" для малого бизнеса

налоги малый бизнес бизнес проверки экономика и предпринимательство надзорные каникулы

Фото: ТАСС

Глава департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников считает удачной идею ввести "надзорные каникулы" для малого бизнеса. Об этом он рассказал Агентству "Москва".

"Давайте дождемся конкретных предложений. Проверки проводим в основном не мы, это все-таки компетенция федеральных органов власти. Сама по себе идея действительно отличная. Давайте пока подождем предложений, правительство внесет, будут какие-то акты, тогда мы что-то сможем сказать. Это относится к федералам, а мы в своей части, конечно, присоединимся, когда будет конкретика", - сказал Решетников.

Напомним, Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию предложил ввести "надзорные каникулы" для малого бизнеса. То есть если предприятие в течение трех лет работает без нареканий, от его проверок в последующие три года можно отказаться.

"Отношения бизнеса и государства должны строиться на партнерстве и равноправном диалоге, нужна ответственность, а у нас доминирует обвинительный уклон. Нужно избавить бизнес от навязчивого контроля", - подчеркнул Путин.

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Кроме того, президент предложил на 4 года зафиксировать налоги для малого бизнеса, то есть не менять их на протяжении этого срока. "Предлагаю на четыре года зафиксировать действующие налоговые условия и больше не возвращаться к этому вопросу", - добавил глава государства.

Путин также выступил за полную амнистию капитала, возвращающегося в Россию. "Это означает, что если предприниматель легализует свое имущество в России, то его не будут таскать по налоговым, к нему не будет лишних вопросов. Нам нужно закрыть оффшорную страницу в экономике, особенно после кипрских событий, когда стало понятно, что в любой момент могут просто взять и ободрать как липку", - подчеркнул президент.

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