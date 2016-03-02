Приставы взыскали 54 млрд рублей задолженностей в 2015 году

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Столичные судебные приставы взыскали в 2015 году свыше 54 миллиардов рублей задолженностей. Этот показатель на 5,5 миллиарда рублей больше, чем в 2014 году, сообщает МИА "Россия сегодня".

54 миллиарда рублей – это 11,4 процента от всей суммы, взысканной за год по России. 17,78 миллиарда рублей поступило в консолидированный бюджет, а 4 миллиарда – в столичный бюджет.

Напомним, судебные приставы-исполнители, возможно, будут получать дополнительное денежное стимулирование в виде части взысканных с должников средств. Соответствующий законопроект представлен на общественное обсуждение на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Как сообщается в сопровождающем законопроект паспорте, его цель – повышение эффективности и оперативности работы приставов. Предполагается, что дополнительные денежные вознаграждения станут для них хорошей мотивацией, так как "в настоящее время у ФССП России отсутствует возможность самостоятельно создать для своих работников достойные условия оплаты труда".

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 18 марта. Предполагается, что в силу он вступит в январе будущего года. В этом случае поправки будут внесены в федеральный закон "Об исполнительном производстве", федеральный закон "О судебных приставах" и в Бюджетный кодекс РФ.