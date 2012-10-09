Планетарий, "Гранатный Палас", "МонАрх Центр" – лучшие здания 2011 г.

"Гранатный Палас". Фото: ИТАР-ТАСС

Москва определила лучшие реализованные проекты 2011 года в области строительства и инвестиций. В этом году 40 компаний представили на суд жюри 36 проектов. Награждение проходило в здании Московского планетария, которое стало победителем конкурса в номинации "Объекты культуры, зрелищные и спортивные сооружения".

В номинации "Жилые здания и комплексы массового потребления" приз получил проект реконструкции жилого дома в Живаревом переулке, дом 8. Лучшим жилым комплексом бизнес-класса стал проект жилого дома на Юго-Западе Москвы на улице Вавилова, владение 57.

Среди элитных зданий был отмечен наградой жилой комплекс "Гранатный Палас", среди офисных – бизнес-центр Four Winds Plazа, среди многофункциональных – "МонАрх Центр".

Лучшим объектом инженерной инфраструктуры стала "Электроподстанция "Первомайская", медицины – поликлиника в районе Бирюлево-Западное, а лучшим объектом транспортной инфраструктуры – развязка Ленинградского и Волоколамского в районе метро Сокол, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

В номинации "Объекты ландшафтной архитектуры, благоустройство территорий" был выделен сквер жилого комплекса Four Winds Residential. Лучшим проектом, построенным столичными компаниями в других регионах России, стал коттеджный поселок "Ричмонд" в Одинцовском районе.

Конкурс на лучший реализованный проект проводится с 2000 года.