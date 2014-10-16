В Доме КВН поставят мюзиклы "Остров сокровищ", "Лукоморье" и "Фунтик"

undefined

19 октября на сцене "Планеты КВН" откроют сезон мюзиклы для всей семьи "Остров сокровищ" и "Лукоморье", а в ноябре состоится премьера мюзикла "Фунтик" продюсерского центра "Триумф".

Мюзикл "Остров сокровищ" - это история приключений Джима Хокинса, которая за 130 лет существования не потеряла своей актуальности. Зрители увидят 3D-видеоэкраны высотой во всю сцену, световые и пиротехнические спецэффекты, акробатические трюки и сценические бои (в том числе на шпагах, мечах и кинжалах).

Даты спектаклей: 19 октября, 1 и 2 ноября, 27 и 28 декабря. Начало сеансов - в 12.00 и 16.00.

В основу мюзикла "Лукоморье" легли произведения Пушкина и русские народные сказки. В постановке используются уникальные декорации и костюмы, а также напевы и танцы в лучших традициях народного творчества и русского фольклора. Мюзикл получил награду Правительства Москвы "За лучший социальный проект», а также вошел в Книгу рекордов России как первый национальный мюзикл с русским либретто.

Даты спектаклей: 26 октября (12.00 и 16.00), 3 ноября (11.00) и 4 ноября (12.00 и 16.00).

Мюзикл "Фунтик" основан на одноименном мультфильме. Это музыкально-цирковое шоу с погонями, трюками и фокусами. Антураж цирка создает огромный цирковой шатер, размещенный на всю сцену. Также авторы разработали самоходную установку, которая является точной копией фургона дядюшки Мокуса.

Даты спектаклей: 23 и 30 ноября, 20 и 21 декабря 2014 в 12.00 и 16.00.

