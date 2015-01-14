В театре "У Никитских ворот" поставили мюзикл по Вольтеру

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22 и 23 января в театре "У Никитских ворот" состоится премьера мюзикла "Кандид, или Оптимизм" по мотивам одноименного произведения Вольтера. Режиссер спектакля – худрук театра Марк Розовский.

Как сообщается в пресс-релизе столичного департамента культуры, спектакль – театральная фантазия по Вольтеру, музыкально-поэтическое представление в жанре философского балагана. Для постановки Марк Розовский переработал классический перевод Федора Сологуба, а композитор Теодор Ефимов написал музыку.

"Команда театра предприняла попытку создать невиданное гала-зрелище – с массой актерских импровизаций, с солеными шутками и бьющей через край молодой энергией, веселостью и карнавализацией", - сообщается в пресс-релизе.

Показ спектаклей пройдет 22 и 23 января в 19.00.