Столичные мюзиклы этой весны: от "Кота в сапогах" до "Жанны д'Арк"

Мюзикл "Русалочка". Фото: 2do2go.ru

Весной в столице показывают большое количество мюзиклов. Поэтому интерактивная афиша 2do2go сделала подборку самых лучших представлений, в том числе и бродвейских, на которые стоит сходить в ближайшие месяцы.

Весь апрель в театре "Россия" на Пушкинской площади будут показывать бродвейский мюзикл "Русалочка". Королевский дворец на сцене превращается в прекрасный подводный мир, в глубинах которого герои совершают головокружительные полеты над зрительным залом.

Также весь апрель в Московском дворце молодежи будет идти мюзикл Mamma Mia! - современная ироничная и романтическая комедия. Действие происходит на солнечном греческом острове. Юная Софи собирается замуж и мечтает о том, чтобы церемония прошла по всем правилам, а для этого ей не хватает самой малости — чтобы к алтарю ее отвел отец. Беда в том, что мама Софи, Донна Шеридан, вырастила дочь в одиночку и не знает, кто ее отец. Девушка решает отправить приглашения на свою свадьбу всем троим кандидатам в отцы.

6, 7 и 14 апреля в Концертном зале "Измайлово" покажут мюзикл "Остров Сокровищ". Приключенческий 3D-мюзикл отличается яркой сценографией, которая полностью погружает зрителя в происходящее. На сцене сооружены видеоэкраны высотой с трехэтажный дом. Реальные детали декораций органично сочетаются с проекциями на экранах и создают уникальный эффект трехмерного пространства. Представьте себе, например, как гигантская океанская волна, движущаяся на экране, с огромной высоты "выбрасывает" реального каскадера на сцену.

Мюзикл "Кот в сапогах". Фото: 2do2go.ru

7 апреля в Московском драматическом театре имени Пушкина покажут мюзикл "Кот в сапогах". История, рассказанная Евгением Фридманом и поставленная Евгением Писаревым, не совсем обычная. Классический сюжет Шарля Перро стараниями режиссера и автора получил новое, современное содержание.

25 мая в ДК "Маяк" состоится показ рок-оперы "Жанна д'Арк". Героиня Столетней войны предана своими соратниками, ведомая к победам голосами святых и искушаемая плодами своих побед.

Любимая всем своим окружением девственница, не знавшая любви ни к кому, кроме Бога. Знамя победы и посланник небес для французской армии, но колдунья для церкви, послушное орудие в руках двора Карла Валуа, символ спасения для народа и, наконец, святая Римско-Католической церкви.