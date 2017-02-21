Ярмарка меда в Коломенском продлится до середины марта

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Всероссийская ярмарка меда открылась в музее-заповеднике "Коломенское". Она будет работать ежедневно и продлится до 15 марта, сообщает пресс-служба музея-заповедника.
Специально к Масленице пчеловоды привезли более 57 сортов цветочного меда – такое разнообразие представлено на ярмарке впервые.
Посетители смогут попробовать и приобрести также пыльцу, пергу, прополис, маточное молочко и другое. Пчеловоды расскажут о каждом сорте меда, научат его правильно выбирать и использовать.
Вся продукция пройдет ветеринарный контроль и проверку необходимых документов. От станции метро "Коломенская" до ярмарки будет ходить бесплатный автобус.
25–26 февраля в музее-заповеднике пройдут масленичные гулянья. Место проведения – Ярмарочная площадь.
На ярмарку съехались около 150 лучших пчеловодов из 47 регионов России, включая Ростовскую область, Краснодарский край и Башкирию.