39 памятников и усадеб вошли в список музейных объектов Подмосковья

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье была проведена ревизия музейных комплексов, усадеб и памятников, результатом которой стало включение 39 из них в список музейных объектов Московской области.

"Это те объекты, которые являются музейными комплексами и включены в областную культурно-познавательную программу", – сообщил министр культуры Московской области Олег Рожнов.

Он отметил, что к 1 июня будут представлены паспорта первых 17 усадеб, находящихся в неудовлетворительном состоянии. "По поручению главы региона те усадьбы, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, мы должны либо передать в аренду, или включить в инвестпроекты, чтобы они были отреставрированы и сохранены", – сказал Рожнов.

Напомним, первоначально список музейных объектов Московской области был утвержден в 2010 году. Тогда в него вошли 18 объектов.