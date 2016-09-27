Форма поиска по сайту

27 сентября 2016, 16:56

M24.ru покажет, зачем идти в "Коломенское"

29 сентября в пресс-центре Агентства "Москва" состоится пресс-конференция "Просветительская и выставочная деятельность объединенного музея-заповедника". Комплекс "Коломенское-Измайлово-Лефортово-Люблино" каждый новый учебный год встречает школьников и студентов свежими интересными проектами. О том, такие выставки, экскурсии, лекции и концерты ждут посетителей в этом году, расскажет директор объединенного музея-заповедника Сергей Худяков. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
