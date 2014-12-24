Власти утвердили показатели эффективности для учреждений культуры

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Департамент культуры утвердил ключевые показатели эффективности (KPI), по которым будут оценивать театры, парки, музеи и другие учреждения Москвы. Об этом M24.ru рассказал глава ведомства Сергей Капков. Согласно KPI, в библиотеках должно работать не менее четверти молодых сотрудников - до 35 лет, количество платных мероприятий в парках увеличится на 10%, а каждый пятый фильм в прокате городских кинотеатров будет российского производства. От выполнения норм с 2015 года будет зависеть заработная плата руководителей культурных учреждений. Отдельные KPI разработаны для артистов, педагогов и других творческих работников. Их премии будут зависеть от знания иностранных языков, исполнения главных ролей и т.д.

“Зарплаты руководителей культурных учреждений визируются у меня, - пояснил Капков. - Премия руководителю учреждения будет выноситься по итогам работы". По его словам, показатели эффективности были разработаны по рекомендациям Минкульта РФ, а также по итогам пилотных проектов в московских учреждениях культуры. Переделывать контракты руководителей при этом не придется. "В их трудовых контрактах уже была прописана обязанность выполнения государственного задания, также там есть условия и обязательства сторон”. Чиновник отметил, что нововведения не коснутся сотрудников с фиксированной ставкой.

Показатели эффективности работы у культурных учреждений города будут двух типов: общие и индивидуальные. Общие показатели для всех одинаковые, в них войдут, в частности, выполнение плана, своевременная аттестация персонала, качественное ведение сайта организации в интернете, отсутствие обоснованных жалоб от граждан и так далее.

Индивидуальные KPI будут разными для различных учреждений. Так, главное требование к городским кинотеатрам - доля российских фильмов в прокате должна составлять не менее 20%. Театры должны выпускать премьеры спектаклей в соответствии с госзаданием. В репертуаре городских театров должны быть постановки по русской и мировой классической литературе, современной российской драматургии, произведениям из школьной литературы, а также отдельные спектакли для детей. В залах на тысячу человек и больше должно быть продано минимум 68,5% билетов.

От музеев депкульт требует увеличить количество платных посетителей в 2015 году на 3-8%. Плюсом к общему показателю KPI будет комфортность посещения музеев: наличие зоны бесплатного Wi-Fi, понятной внутренней навигации, кафе и сувенирных магазинов.

Городским паркам, в свою очередь, нужно в 2015 году увеличить количество платных мероприятий на 10%. Также в парках должны регулярно проводиться бесплатные мероприятия для детей, подростков, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Библиотекам надо сделать ставку на молодой кадровый состав, который должен составлять минимум пятую часть всего штата. Также им нужно расширять электронные каталоги. Руководство также должно будет увеличить количество обращений в учреждения как минимум на 15%.

Для творческих работников - артистов, художников, педагогов, музыкантов и т.д. - будут разработаны индивидуальные показатели эффективности. Их премии будут зависеть от исполнения главных ролей, творческого новаторства, использования в работе иностранного языка.

В приказе о введении KPI говорится, что размер стимулирующих выплат может как полностью зависеть от выполнения показателей эффективности, так и частично. Надбавки будут приходить в формате ежеквартальных и ежегодных премий. Информация о KPI будет прописана в контрактах и должностных инструкциях.

С 1 декабря этого года госучреждения Москвы

С 1 декабря этого года госучреждения Москвы переходят на новую систему оплаты труда. В казенных, бюджетных и автономных учреждений - ГКУ, ГБУ и ГАУ - будут установлены базовые оклады, отражающие рыночную стоимость специальностей, а также стимулирующие выплаты, размер которых будет зависеть от полноты и качества выполняемой работы. Стимулирующая часть составит не менее 30% от общего фонда оплаты труда госучреждения. С чиновниками будут заключены так называемые “эффективные контракты”, будут прописаны эти составляющие заработной платы. При этом зарплата руководителя может быть, максимум, в три раза больше, чем средняя по учреждению. Отметим, что театры, музеи, "Москино", выставочные залы и другие учреждения культуры как раз относятся к казенным, бюджетным или автономным учреждениям.



Гендиректор городской кинопрокатной организации “Москино” Василиса Орестова пояснила, что доля российского кино в прокате городских кинотеатров и в этом году была не меньше 20%. "А возможно, и больше, точная статистика еще не определена. В требования к кинотеатрам также говорится про необходимость проводить в них собственные творческие проекты - фестивали, акции, мероприятия. У нас и так они проходят каждый день”, - отметила Орестова. Таким образом, по ее мнению, выполнить KPI будет несложно.

Такого же мнения придерживается и директор музейного объединения “Музей Москвы” Алина Сапрыкина: "Музеи работают и развиваются. С помощью показателей эффективности власти просто хотят проанализировать общее направление деятельности музеев, то есть слова перейдут в цифры”. Сапрыкина отметила, что, например, в следующем году “Музеи Москвы” планируют провести 5-10 перекрестных выставочных проектов на международном и региональном уровнях. “Это формат обмена экспозициями, когда мы выставляемся в одном музее, а он приезжает к нам. Так мы популяризируем наш музей за пределами города”, - отметила она.

Библиотекам придется многое менять в своей работе, чтобы соответствовать разработанным показателям эффективности, говорит руководитель Московского городского библиотечного центра (МГБЦ) Борис Куприянов. При этом, по его мнению, обновление и омоложение кадрового состава - это единственное средство выживания библиотек во всем мире, не только в Москве. “Если библиотеки не будут увеличивать количество посещений, то тогда вообще не понятно, зачем городу сохранять их, - отметил Куприянов. - Одна из ключевых задач библиотек - создание электронного каталога книг. Заниматься каталогом поручено Центральной универсальной научной библиотеке имени Некрасова. Без выполнения этой задачи дальнейшее развитие читален невозможно”. Руководитель МГБЦ уверен, что создание прямой зависимости между оплатой труда сотрудников и показателями эффективности в целом скажется положительно на заработных платах библиотекарей.

Зарплата сотрудника любого автономного государственного учреждения складывается из двух показателей - коммерческая часть и бюджетная, которая нормируется федеральными и московскими законами, отметил директор парка "Сокольники" Андрей Лапшин. “Бюджетная часть зарплаты состоит еще из двух частей - основной ставки и надбавки, - пояснил он. - Надбавка может уменьшаться и увеличиваться в зависимости от того, как сотрудник работает. Это нормальная практика. Если работник ничего не делает или имеет выговоры, он лишается премий”.

При этом для "Сокольников" выполнить KPI вполне реально, убежден Лапшин: “У нас каждый год растет количество платных услуг, которые мы предоставляем москвичам. Это связано с тем, что у нас большой парк и каждый год развиваются и осваиваются новые территории. Если бы паркам предложили увеличить число платных услуг до 20-30%, это было бы невозможно, а 10% - цифра реальная". Например, в “Сокольниках” до 11 января будет проходить "Новогодняя елка с роботами" (минимальная цена за билет в выходные 950 рублей). Посещение аттракциона “The Горка” обойдется взрослым от 300 рублей, детям от 200 рублей, сеанс в 5D-кинотеатре - 150 рублей, экскурсия по парку - 250 рублей.

Анастасия Мальцева