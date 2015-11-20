Форма поиска по сайту

20 ноября 2015, 14:48

LIVE: лекция для тех, кто пока так и не понял современное искусство

21 ноября культурная платформа "Синхронизация" в рамках проекта "Почему это шедевр" проводит лекцию по теме "Современное искусство или феномен "Голого короля".

Поход на актуальную выставку для многих оказывается настоящей пыткой. Силясь понять задумку автора, часть посетителей быстро сдается и перемещается в ближайшее кафе, чтобы покритиковать увиденное. Как научиться понимать скрытые символы и оценивать по достоинству новые произведения? Об этом расскажет старший научный сотрудник научного отдела Московского музея современного искусства Елена Кузьмина.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 15:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 21 ноября в 15:00
  • Что: лекция о современном искусстве
  • Кто: Елена Кузьмина
  • Кому смотреть: тем, кто любит ходить по выставкам и галереям

В ожидании трансляции смотрите:


