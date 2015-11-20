LIVE: лекция для тех, кто пока так и не понял современное искусство

21 ноября культурная платформа "Синхронизация" в рамках проекта "Почему это шедевр" проводит лекцию по теме "Современное искусство или феномен "Голого короля".

Поход на актуальную выставку для многих оказывается настоящей пыткой. Силясь понять задумку автора, часть посетителей быстро сдается и перемещается в ближайшее кафе, чтобы покритиковать увиденное. Как научиться понимать скрытые символы и оценивать по достоинству новые произведения? Об этом расскажет старший научный сотрудник научного отдела Московского музея современного искусства Елена Кузьмина.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 15:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.