Первый в мире музей Кропоткина появится в подмосковном Дмитрове

Фото: ИТАР-ТАСС

Первый в мире музей Петра Кропоткина откроется в подмосковном Дмитрове в начале сентября этого года. В музей превратится дом, в котором Кропоткин провел два с половиной года жизни, сообщает ИТАР-ТАСС.

Гостям покажут прижизненные издания трудов ученого, географические карты позапрошлого столетия, фотографии, документы и мебель той эпохи.

В этом здании раньше располагался детский сад, а затем здание исполкома Дмитровского горсовета.

Петр Кропоткин был известным ученым-географом, геологом и теоретиком анархизма - течения, которое в начале двадцатого века было очень популярным.

Несмотря на то, что в целом он поддерживал Временное правительство Керенского, после Октябрьской революции Кропоткин не стал врагом большевиков. Более того, князю Кропоткину была дарована грамота, позволявшая получать государственную пенсию и пользоваться привилегиями. Однако от всяких привилегий ученый отказался.