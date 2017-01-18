Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января 2017, 10:41

Культура

Российские музеи призвали посетителей делать селфи

Фото: twitter.com/museumselfieday

Российские музеи примут участие в международной акции #MuseumSelfie, которая проходит сегодня, 18 января, в сети микроблогов Twitter. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ. В рунете появился свой хэштег для фотографий, сделанных в День музейного селфи, – #МузейноеСелфи.

Российские музеи расширят формат проекта – фотографии на фоне экспонатов будут публиковаться также в других популярных в России социальных сетях. Чтобы увидеть их, нужно ввести специальные хэштеги в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram.

Основным хэштегом акции в рунете стал #МузейноеСелфи. Также в ходу будет #MuseumSelfie, а также #КультурноеСелфи и #CultureSelfie. Кстати, в России стать участником флешмоба могут не только сотрудники и посетители музеев, но и других учреждений культуры.

Чтобы увидеть, как празднуют День музейного селфи в мире, стоит следить за обновлениями официального Twitter акции.

День музейных селфи пройдет в третий раз – инстаграм-флешмоб был предложен объединением музейных специалистов Culture Themes в 2014 году. Идея проста: минимальными усилиями популяризировать искусство (а вовсе не оправдать очередной автопортрет в своем аккаунте!).

Инициаторы акции вдохновились блогом лондонского естественно-исторического Музея Хорнимана, в котором собраны селфи посетителей, сделанные напротив неправильно набитого чучела моржа, на теле которого нет складок.

музеи флешмобы массовые акции новости культурного мира музейное селфи

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика