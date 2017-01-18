Российские музеи призвали посетителей делать селфи

Фото: twitter.com/museumselfieday

Российские музеи примут участие в международной акции #MuseumSelfie, которая проходит сегодня, 18 января, в сети микроблогов Twitter. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ. В рунете появился свой хэштег для фотографий, сделанных в День музейного селфи, – #МузейноеСелфи.

Российские музеи расширят формат проекта – фотографии на фоне экспонатов будут публиковаться также в других популярных в России социальных сетях. Чтобы увидеть их, нужно ввести специальные хэштеги в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram.

Основным хэштегом акции в рунете стал #МузейноеСелфи. Также в ходу будет #MuseumSelfie, а также #КультурноеСелфи и #CultureSelfie. Кстати, в России стать участником флешмоба могут не только сотрудники и посетители музеев, но и других учреждений культуры.

Чтобы увидеть, как празднуют День музейного селфи в мире, стоит следить за обновлениями официального Twitter акции.