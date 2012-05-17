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Свежая пресса

17 мая 2012, 11:43

Обзор московской прессы: 17 мая

музеи реклама торговля свежая пресса

Столичные чиновники впервые решили лично объяснять инвесторам свои планы и решения. Для этого руководители Москомстройинвеста проведут цикл встреч с бизнесменами, где обещают "из первых уст" прояснять новую градостроительную политику, принятые законы, а также давать практические рекомендации для получения документов и ведения работ. "Известия"

Мобильные сервисы и приложения госучреждений столицы появятся в смартфонах еще до их поступления в магазины. В настоящее время московский IT-департамент обсуждает идею с производителями телефонов. Об этом рассказала "Известиям" пресс-секретарь ведомства Елена Новикова. Предустанавливать могут начать, в частности, мобильную приемную мэрии и приложение для записи к врачу. "Известия"

В Москве в ближайшее время может появиться свое общественное телевидение. Летом независимый канал будет запущен в интернете. Постепенно он планирует перебраться в эфир. Его руководство обещает создать "дискуссионную площадку", где смогут выяснить отношения "рассерженные горожане", оппозиционеры и их оппоненты от власти. "Московские новости"

До конца года в Москве появится 45 новых предприятий быстрого питания, сообщается в программе "Стимулирование экономической активности на 2012-2016 годы", разработанной столичным департаментом торговли и услуг. Как заявил префект Центрального административного округа Сергей Байдаков, систему быстрого питания необходимо сохранить. Но перекусывать горожане должны не в палатках, а в цивилизованных стационарных объектах. "Известия"

Департамент торговли и услуг разработал поправки в закон "О погребении и похоронном деле в городе Москве", отменяющие обязательное наличие доли городских властей в уставном капитале специализированных похоронных служб. После принятия документа, который планируется внести в Мосгордуму уже в эту сессию, мэрия намерена продать свои акции в этих организациях. "Известия"

Экспериментальные скоростные автобусы, ходящие по выделенным полосам, в изобилии появившимся на улицах Москвы за последний год, серьезно уступают в скорости автомобилям показало независимое исследование. Один из ключевых элементов транспортной "революции", инициированной Собяниным, буксует - у автомобилистов все еще нет повода пересаживаться на городской транспорт. Ряд транспортников говорит, что автобусные "выделенки" сами по себе неверная идея, их стоило бы заменить трамвайными. "Московские новости"

Музей-заповедник "Коломенское" сильно изменится к лету 2012 года. Здесь впервые вплотную займутся развитием экологического туризма, запустят электрокары, станут устраивать аудио- и теплоходные экскурсии, а также разместят спортивные площадки. Местные жители полагают, что экопрограммы скорее заинтересуют детей, нежели взрослых. "Московские новости"

Щиты о скором конце света дорого обошлись московским операторам наружной рекламы: столичная мэрия аннулировала их разрешения на использование конструкций, где было размещено сообщение. Крупные операторы Big Board и "Никэ" попробовали оспорить решение в суде, но уже проиграли несколько исков. "Ведомости"

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