Технике импрессионизма научат посетителей парка у реки Городня

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В рамках акции "Дни культуры" и фестиваля "Лучший город Земли" 16 и 17 августа в парке на берегу реки Городня пройдет акция, организованная сотрудниками культурных центров и библиотек ЮАО.

В мероприятии также примут участие представители столичных музеев и артисты. Посетителей ждут мастер-классы по декупажу, валянию из шерсти, воркшопы по созданию тряпичной куклы, уроки скрапбукинга и росписи по дереву. Всех желающих обучат технике импрессионизма. Занятия проведут мастера из культурного центра "Северное Чертаново".

А еще в парке будут мастерить экоподелки, создавать веревочные узоры. Лекции-беседы на научно-популярные темы организуют на площадке "Лекторий". Здесь же можно будет принять участие в литературных чтениях и тренингах от сотрудников музея-заповедника "Царицыно", государственного музея Есенина, Московского государственного объединенного художественного, историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское-Измайлово-Лефортово-Люблино".

"Для маленьких гостей Культ-пикника выступит уличный театр "Охочие комедианты" с детским спектаклем. Затем пройдет концерт, в котором примут участие духовой оркестр под управлением Алексея Стренадько, группа "Ярилов Зной", Родион Газманов, трио "Реликт", солисты арт-проекта "Тенора XXI века", - сообщили в столичном департаменте культуры.

Солисты театра "Московская оперетта" исполнят для гостей парка партии из классической оперетты "Летучая мышь" и популярных мюзиклов "Моя прекрасная няня", "Граф Орлов", "Мистер Икс".

Дополнят программу показы фильмов в открытом кинотеатре, танцы, перформанс "Рояль в кустах", творческая встреча с композитором Григорием Гладковым, выступление артистов уличного театра "Высокие братья". Любителей книг ждут в точках "буккросинга".

Участие в мероприятиях бесплатное.

Добавим, что "Дни культуры" являются частью программы Года культуры. В рамках акции москвичей знакомят с культурными достижениями учреждений, расположенных в различных округах города. В мероприятиях принимают участие сотрудники библиотек, музеев, культурных центров и театров.