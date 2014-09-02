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Культура

02 сентября 2014, 10:37

Выставка "Дары музею" откроется в Государственном музее Пушкина

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Врубель. Иллюстрация к поэме "Демон". Фото: pushkinmuseum.ru

В рамках Дня города в музее Пушкина на Пречистенке откроется выставка "Дары музею". Посетителям представят более 30 ценных предметов и произведений искусства, подаренных за последнее время музею.

"Более трети собрания музея сегодня составляют именно дары, среди которых немало бесценных меморий, связанных с А.С. Пушкиным и его современниками, с поэтом-символистом и философом Андреем Белым", - отметили в департаменте культуры Москвы.

Экспозицию разместят в Усадебном дворе музея. Здесь можно будет увидеть неизвестный рисунок Михаила Врубеля – акварельный эскиз к поэме "Демон" Лермонтова.

"Рисунок Врубеля был приобретен Линой Прокофьевой в конце 1930-х годов у известного московского коллекционера, а в 1970-е вывезен эмигрировавшей из СССР владелицей. Дарителю реликвия досталась от отца, Олега Сергеевича Прокофьева", - добавили в департаменте.

По предположению подарившего, картина является частью диптиха, вторая половина которого должна изображать сидящую на диване Тамару.

В рамках экскурсий в музейные фонды расскажут об именных коллекциях, переданных в дар музею. Экскурсии организуют 6 сентября. Начало в 13.30 и в 15.00.

Выставка "Дары музею" будет работать с 4 по 8 сентября.

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