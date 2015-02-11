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Происшествия

11 февраля, 16:26

Байкерша отсудила две стоимости мотоцикла, который постоянно ломался

мотоциклы суды компенсации судебные заседания

Фото: M24.ru

Жительница Хакасии отсудила у мотосалона две стоимости байка, который три раза пришлось сдавать в ремонт, сообщает пресс-служба республиканского суда.

Истица купила мотоцикл за 45 тысяч рублей, причем на него давалась гарантия – год или 5 тысяч километров пробега.

В ходе эксплуатации байк пришлось дважды сдавать в ремонт, в третий раз байкерша попросила салон вернуть деньги, но там ей отказали.

Суд встал на сторону истицы, обязав продавца выплатить стоимость техники, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и оплатить судебные расходы.

Высшая инстанция уточнила, что продавец обязан вернуть деньги за товар, если в течение каждого года гарантийного срока владелец не мог пользоваться покупкой более чем 30 дней (в этом деле истица не могла пользоваться байком 38 дней).

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