Заправить, вымыть и укрыть: как подготовить мотоцикл к зимнему сезону

Фото: ИТАР-ТАСС

6 октября байкеры из клуба "Ночные волки" закрывают мотосезон-2013. Близится зима, и у владельцев двухколесного транспорта встает вопрос: как и где хранить мототехнику в зимний период.

Что нужно сделать для консервации байка, куда его поставить и почему стоит потратиться на различные пасты, стабилизаторы и аэрозоли для мотоцикла, выяснило сетевое издание M24.ru.

Итак, где-то уже выпал первый снег, столбик термометра не поднимается выше +5 градусов - и двухколесного транспорта становится все меньше и меньше. Чтобы к началу следующего сезона мотоцикл завелся с пол-оборота, необходимо:

1. Сменить масло. В условиях стоянки оно будет разрушаться, а примеси и грязь в уже отработанном продукте забьют фильтр и всю систему смазки. При этом нельзя смешивать два типа масла – это может привести к вспениванию, что обернется проблемами для двигателя.

2. Залить маслом цилиндры. Нужно выкрутить свечи и залить в каждый цилиндр несколько капель масла той же вязкости, что и в двигателе. После этого следует несколько раз прокрутить поршни кикстартером.

3. Заправить бак "под горлышко" - для этого потребуется качественный бензин с высоким октановым числом. Если на зиму оставить бак пустым, то он будет подвержен коррозии. Однако тут есть свои тонкости: со временем топливо начинает распадаться, поэтому перед открытием его нужно заменить.

Для лучшей работы двигателя можно добавить стабилизатор топлива, который предотвратит процесс окисления.

4. Снять аккумулятор. Чтобы предотвратить негативные химические процессы, аккумуляторную батарею (АБ) нужно снять и поставить в теплое помещение. Кроме того, ее нужно заряжать раз в месяц. Кстати, современные устройства сами определяют ток заряда и время.

Фото: ИТАР-ТАСС

5. Вымыть мотоцикл. Сделать это нужно не по принципу "тряпка и ведро с водой", а специальными автошампунями для кузова и пластика. Однако, если байк чистый, то хватит и салфеток для протирки (продаются в любом автомагазине).

Все металлические части нужно обработать смазкой WD-40, она предохранит детали от коррозии. На хромированные элементы лучше нанести специальную пасту для хрома, а на резиновые детали – силиконовый спрей или полироль. Кожаное седло нужно обработать водоотталкивающим спреем – так не придется искать новое сиденье весной.

6. Поставить мотоцикл на центральную опору, если она есть. Это нужно для разгрузки вилки и амортизаторов.

7. Закупорить отверстие глушителя. Если этого не сделать, то влага будет оседать на стенках выхлопной системы, что неизбежно приведет к плохой работе всего аппарата.

8. Накрыть байк чехлом. Тут важно не закрывать мотоцикл полностью, чтобы система вентилировалась.

Надо отметить, что технически консервация мотоцикла, квадроцикла и мопеда несильно отличаются друг от друга – разница только в особенностях того или иного вида транспорта. Казалось бы, все должно быть проще с велосипедом – но нет, одно из величайших изобретений человечества также требует должного ухода. На зиму камеры велосипеда нужно накачать, чтобы защитить их от деформации. Затем велосипед нужно помыть и смазать. Цепь нужно перенести на маленькие звездочки – это уменьшит ее натяжение.

Важно ослабить тормоза системы V-Brake – за долгую зиму трос может вытянуться, и с наступлением сезона колодки придется подтягивать и регулировать.

Важно ослабить тормоза системы V-Brake – за долгую зиму трос может вытянуться, и с наступлением сезона колодки придется подтягивать и регулировать.



Итак, байк подготовлен, и остался главный вопрос: где хранить своего "коня"? Тем, у кого есть гараж, дальше можно, разумеется, не читать, но что делать остальным?

Фото: ИТАР-ТАСС

Можно обратиться к своим соседям, друзьям и знакомым – тем, кто "приютит" мотоцикл на зиму в своем гараже. Еще один выход – поставить байк в подъезде или на лестничной клетке. О том, как это можно осуществить и сколько места разрешено занять, подробно написано здесь.

Как же быть тем, у кого на лестничной клетке старые лыжи, мебель, раковина или зимняя резина, и ни у кого из знакомых нет гаража? Ответ один – сдать на ответственное хранение в специальную фирму.

Стоимость месяца хранения мотоцикла варьируется от его размеров – так, в среднем за скутер придется отдать 1200 рублей/месяц, за дорожный или спортбайк – 1700 рублей, "круизер", чоппер или "туризмо" (без обвесов и кофров) обойдутся в 2100 рублей, а они же, но с дополнительным оборудованием или квадроцикл – в 1800 рублей. Кстати, сотрудники компании могут и "законсервировать" мотоцикл, и подготовить его к новому сезону.

Сергей Блохин