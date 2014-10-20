МУЗЕОН и "Красный Октябрь" свяжет пешеходный мост

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Парк искусств МУЗЕОН и территорию завода "Красный Октябрь" может связать пешеходно-велосипедный мост, сообщил главный архитектор НИиПИ Генплана Москвы Андрей Гнездилов, передает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"Местные жители уже давно высказывали пожелание о возведении такого моста. Надо признать, что сегодня островная территория "Красного Октября" немного "оторвана" от территории парка", - сказал Гнездилов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявлял, что столичные власти планируют предусмотреть в техническом задании к конкурсу на развитие территорий, прилегающих к Москве-реке, строительство новых мостов.

В свою очередь, Сергей Собянин заявил, что территория "Золотого острова" с площадкой бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь" станет общественной пешеходной зоной. При этом исторические здания полностью сохранят.

Отметим, что за три года в Москве создали порядка 100 километров пешеходных зон. Недавно к этому списку добавились такие исторические улицы, как Пятницкая, Маросейка и Покровка.