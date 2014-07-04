Мост через Сходню в Зеленограде реконструируют до конца года

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Работы по реконструкции моста через реку Сходня в Зеленограде закончатся до конца 2014 года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Стройка началась еще в 2007 году, но была приостановлена. В ведомстве отметили, что мост исключен из списка долгостроев и внесен в адресную инвестиционную программу Москвы.

Добавим, что за первое полугодие 2014 года количество долгостроев в столице сократилось на 15 и составило 135 объектов.

Среди долгостроев преобладают инвестиционные проекты, их около 90, а меньше всего в перечне долгостроев зданий, возводимых по городскому заказу, - их всего лишь 9.