СК возбудил дело против компании, уличенной в обмане пенсионеров

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против компании, уличенной в обмане пенсионеров. Действия работников фирмы квалифицировали по статье "Мошенничество", сообщает пресс-служба СК РФ.

Речь идет об ООО "РУСБЬЮТИ". В начале декабря в программе "Человек и закон" вышел сюжет, посвященный обману пожилых людей при оказании услуг.

Авторы сюжета сообщили, что представители компании пользуются доверчивостью пенсионеров и продают им по завышенным ценам препараты, якобы обладающим необыкновенными лечебными свойствами.

По версии следствия, несколько работников компании по почте рассылали пенсионерам каталоги с предложениями купить товары народного потребления дешевле, чем в магазинах. Кроме того, получатели таких буклетов становились якобы победителями маркетинговых акций и могли рассчитывать на крупные денежные призы.

Никакие выигрыши ООО "РУСБЬЮТИ" не выплачивало, а предлагаемые товары пенсионеры приобретали по завышенным ценам. По предварительным данным, ущерб от деятельности подозреваемых превысил 250 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности злоумышленников. Расследование уголовного дела продолжается.