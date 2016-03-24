Замминистру культуры Пирумову предъявлено обвинение в мошенничестве

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Замминистру культуры РФ Григорию Пирумову, арестованному по делу о хищениях в министерстве, предъявлено официальное обвинение. Как сообщает Агентство "Москва" ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Решением Лефортовского суда Пирумов был взят под стражу до 10 мая. Защита с таким решением суда не согласилась и обжаловала его.

Также суд удовлетворил ходатайство ФСБ о заключении под стражу до 10 мая директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо, генерального директора строительной фирмы АО "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, управляющего данной фирмы Александра Коченова и руководителя подведомственного министерству культуры РФ центра реставрации Олега Иванова, а также советника гендиректора ООО "Линнит-Консалт" Никиты Колесникова. Все фигуранты дела отрицают свою вину.

По версии следствия, Пирумов не позднее ноября 2012 года организовал и возглавил преступную группу, в которую вовлек Мазо, Сергеева, Коченова, Иванова и других лиц для хищения госсредств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

В результате преступной деятельности было похищено не менее 50 миллионов рублей. Местонахождение похищенных средств в настоящее время неизвестно.

Напомним, несколько дней назад обвинение в мошенничестве было предъявлено руководителю "Центрреставрации" Олегу Иванову.