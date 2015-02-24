Обещавший подкупить судей адвокат получил три года колонии

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Тверской районный суд приговорил 38-летнего адвоката "Московского юридического центра "У Ханжонкова" Александра Гофмана к трем годам в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Мужчина обещал клиенту подкупить судей и вымогал за это более 2 миллионов рублей. В итоге он был осужден по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".

Ранее Гофман представлял интересы гражданина, привлеченного ответственности за подготовку к сбыту наркотиков. Он был приговорен судом к реальному сроку лишения свободы. После вынесения приговора бывшая жена осужденного отказалась от услуг адвоката.

Несмотря на это, Гофман решил убедить свою бывшую клиентку, что он сможет повлиять на решение апелляционной инстанции. Для этого женщине следовало передать ему 2,1 миллиона рублей. Деньги якобы предназначались сотрудникам суда за изменение приговора.

Однако женщина обратилась в полицию, после чего Гофман был задержан.

Ранее Преображенский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении адвоката Мурада Мусаева, обвиняемого в подкупе присяжных и вмешательстве в деятельность суда. Защита Мусаева требовала прекратить дело о вмешательстве в работу суда из-за истечения срока давности, ходатайство было удовлетворено. Также ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Кроме адвоката, в деле фигурируют двое присяжных. Они обвиняются по статье "Воспрепятствование правосудию", это дело будут рассматривать в суде в начале марта.

Напомним, Мурад Мусаев был адвокатом Юсупа Темерханова – обвиняемого по делу об убийстве Юрия Буданова. Следствие считает, что в январе 2013 года Мусаев совершил подкуп двух свидетелей. Целью была дача свидетелями ложных показаний в суде по делу об убийстве Буданова. Кроме того, по версии следствия, Мусаев и его соучастники пытались повлиять на решения коллегии присяжных заседателей при вынесении вердикта Темерханову.

Несмотря на это Темерханова приговорили к 15 годам колонии. По данным следствия, убийство он совершил из мести за гибель отца в ходе Чеченской войны.