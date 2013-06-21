Офицера будут судить за продажу мыла и телевизоров из воинских частей

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье перед судом предстанет бывший заместитель командира войсковой части. Его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и изготовлении поддельных документов.

По версии следствия, узнав о предстоящем расформировании части, он изготовил подложные накладные, по которым похитил со склада 3 телевизора и вещевое имущество на 100 тысяч рублей. После этого он приказал подчиненным списать вещи.

Кроме того, в других частях он получил и продал 10 тонн туалетного мыла и имущество общей стоимостью около 3,2 миллионов рублей. Чтобы это скрыть, часть вещей он списал по фиктивным документам как выданное уволенным военным. При этом он продолжил изготавливать поддельные бумаги даже после того, как факты хищения открылись.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.