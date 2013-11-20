В России могут усилить контроль за использованием маткапитала

Контроль за использованием материнского капитала может быть усилен

Использование материнского капитала должно быть под общественным и государственным контролем, чтобы исключить незаконное обналичивание. Такое мнение в эфире радио "Москва FM" высказала президент Международного женского центра "Будущее женщины" Александра Очирова, комментируя ситуацию с незаконным обналичиванием маткапитала.

"Даже по законному использованию материнского капитала сотрудники полиции не могут найти 52 миллиарда рублей, которые должны были направить на решение жилищных проблем. Поэтому использование таких схем должны быть серьезно наказуемо", - заявила Александра Очирова.

Кроме того, она высказалась против того, чтобы направлять материнский капитал на открытие собственного дела. По словам Очировой, это также может привести к увеличению мошенничества.

Напомним, вице-президента "Опоры России" Павла Сигала подозревают в афере с материнским капиталом. В МВД заявляют, что Сигал был главным организатором преступной схемы, благодаря которой ему и его подельникам удалось обналичить около 10,5 миллиардов рублей. Всего по делу проходят девять человек.

По данным оперативников, с 2010 по 2012 годы преступники более 80 раз смогли незаконно получить материнский капитал в разных регионах России. В схеме участвовали около 400 компаний, которые искали подходящие неблагополучные семьи и предлагали им обналичить сертификаты за определенный процент. Деньги проводились через покупку долей в квартирах. Себе мошенники оставляли от 30 до 80%.