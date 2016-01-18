Подмосковного банкира обвинили в краже полумиллиарда рублей

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В Бабушкинский суд передали дело бывшего заместителя главы правления банка, которого обвиняют в хищении 570 миллионов рублей, передает ТАСС.

По версии следствия, 48-летний житель Московской области Сергей Сергеев "в марте 2012 года заключил кредитные договоры с десятью коммерческими компаниями, обладающими признаками фиктивности, на общую сумму 570 миллионов рублей". Предположительно он вместе с соучастниками похитил эти денежные средства причинив банку коммерческий ущерб. Уголовные дела в отношении соучастников выделили в отдельное производство.

В прокуратуре не назвали сам банк. Обвиняемый содержится под домашним арестом. Банкиру предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

В декабре прошлого года были задержаны двое банкиров, подозреваемых в хищении 30 миллиардов рублей у вкладчиков. Операцию проводили оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно со столичными коллегами.

В ходе проверки было установлено, что с сентября по ноябрь 2015 года в девяти кредитных учреждениях, в которых действовал запрет Банка России на открытие депозитов и банковских счетов, в короткие сроки были осуществлены действия по массовому открытию счетов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также принятию от них денежных вкладов на сумму более 30 миллиардов рублей.

Злоумышленники похитили полученные деньги под видом совершения сделок по приобретению ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена.