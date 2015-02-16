Сотрудников юрфирмы подозревают в афере на 3,5 млн долларов

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В Москве по подозрению в мошенничестве задержаны руководитель и два работника юридической фирмы, сообщает пресс-служба МВД России.

По версии следствия, в декабре 2013 года подозреваемым стало известно, что у совладельца одного из крупнейших предприятий сферы вторичной цветной металлургии приобрели долю бизнеса. Они также узнали стоимость сделки, ее условия и персональные данные покупателя.

При этом ранее мошенники привлекались в качестве юристов к подготовке данной сделки, но затем были отстранены в связи с неисполнением своих обязательств.

Однако аферисты убедили предпринимателя в том, что именно они поспособствовали продаже части его бизнеса. За работу подозреваемые потребовали у бизнесмена 3,5 миллиона долларов. По их словам, за эту сумму они выкупили долю у фактического собственника – сотрудника правоохранительных органов.

При получении части требуемой суммы в размере более 1 миллиона рублей юристы были задержаны. Им предъявлено в обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Тверской суд Москвы принял решение заключить фигурантов дела под стражу.

При этом наличие у задержанных коррупционных связей в органах государственной власти не подтвердилось.

Напомним, 12 февраля в столице задержали бизнесмена и сотрудника Федеральной налоговой службы за попытку провести аферу с госконтрактом.

По версии следствия, глава компании, выигравшей тендер, планировал завысить стоимость контракта на установку кондиционеров в здании налоговой службы. В этом ему помогал сотрудник ФНС, который потребовал "откат".

При получении помощниками инспектора ФНС части требуемой суммы в размере 16 миллионов рублей задержали бизнесмена, а впоследствии – налоговика.