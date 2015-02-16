Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

16 февраля, 18:47

Сотрудников юрфирмы подозревают в афере на 3,5 млн долларов

мошенничество криминал задержания юристы афера

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

В Москве по подозрению в мошенничестве задержаны руководитель и два работника юридической фирмы, сообщает пресс-служба МВД России.

По версии следствия, в декабре 2013 года подозреваемым стало известно, что у совладельца одного из крупнейших предприятий сферы вторичной цветной металлургии приобрели долю бизнеса. Они также узнали стоимость сделки, ее условия и персональные данные покупателя.

При этом ранее мошенники привлекались в качестве юристов к подготовке данной сделки, но затем были отстранены в связи с неисполнением своих обязательств.

Однако аферисты убедили предпринимателя в том, что именно они поспособствовали продаже части его бизнеса. За работу подозреваемые потребовали у бизнесмена 3,5 миллиона долларов. По их словам, за эту сумму они выкупили долю у фактического собственника – сотрудника правоохранительных органов.

При получении части требуемой суммы в размере более 1 миллиона рублей юристы были задержаны. Им предъявлено в обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Тверской суд Москвы принял решение заключить фигурантов дела под стражу.

При этом наличие у задержанных коррупционных связей в органах государственной власти не подтвердилось.

Ссылки по теме

Напомним, 12 февраля в столице задержали бизнесмена и сотрудника Федеральной налоговой службы за попытку провести аферу с госконтрактом.

По версии следствия, глава компании, выигравшей тендер, планировал завысить стоимость контракта на установку кондиционеров в здании налоговой службы. В этом ему помогал сотрудник ФНС, который потребовал "откат".

При получении помощниками инспектора ФНС части требуемой суммы в размере 16 миллионов рублей задержали бизнесмена, а впоследствии – налоговика.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать