Разыскивается аферист, похитивший $7,5 млн экс-главы ФАПСИ

ИТАР-ТАСС

Главное следственное управление столичной полиции расследует уголовное дело о похищении 7,5 млн долларов со швейцарских счетов бывшего главы Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ (ныне расформированной) Александра Старовойтова, сообщает РИА Новости. Обвиняемый по этому делу житель Пензы Сергей Чупрына объявлен в федеральный розыск.

По данным следствия, деньги принадлежали сыну Старовойтова, погибшему в 1999 году. По завещанию они перешли к его родителям, которые с подачи Чупрыны решили использовать их для создания в Швейцарии специального детского фонда с государственной поддержкой. Обвиняемый обещал им, что впоследствии фонд будет приносить им ежемесячные проценты.

С помощью поддельной доверенности Чупрына завладел деньгами и перевел их на счета фирм, подконтрольных ему и его швейцарскому компаньону. Афера вскрылась лишь через несколько лет, когда Старовойтов лично навестил швейцарский банк.

Супруги обратились в правоохранительные органы, и те возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В 2012 году аналогичное дело было возбуждено правоохранительными органами Швейцарии. В июня 2012 года Сергею Чупрыне было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, и теперь он объявлен в федеральный розыск.